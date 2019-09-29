Двойной капкан: ВМС Китая устроили «осаду» американскому авианосцу

ВМС Китая проучили американский авианосец USS Ronald Reagan, который шел в направлении Филиппин в Южно-Китайском море, сообщают китайские СМИ.

Журналисты приводят в доказательство спутниковые снимки, на которых зафиксирован USS Ronald Reagan и пять боевых кораблей, принадлежащих ВМС Китая. По имеющейся информации, американский авианосец шел без эскортного сопровождения военных кораблей, в результате ВМС КНР организовали для него «настоящую осаду и ловушку».

Как пишет ресурс Sohu, спутниковые снимки должны стать «настоящим позором» для США, которые хотели продемонстрировать «уверенность в своих силах», а воспринимается это, как «неоправданная гордость».

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Пресс-секретарь министерства национальной обороны Китайской народной республики Рен Гоцян заявил журналистам, что Китай «решительно против» демонстрации сил авианосца США в Южно-Китайском море и призвал американскую сторону «уважать проблемы безопасности стран региона».