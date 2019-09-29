СМИ: Зеленский оскорбил правительство Меркель

Украинский президент Владимир Зеленский, согласившись со своим американским коллегой Дональдом Трампом по поводу того, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил правительство ФРГ.

В телефонной беседе Трампа с Зеленским не были по достоинству оценены дипломатические усилия Меркель, что вызвало недовольство официального Берлина.

«В первую очередь, именно канцлер Германии и экс-глава МИД ФРГ Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион (Украина - прим. ред.) не превратился в очаг военного конфликта», - приводит Spiegel слова лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцених.

В материале журнала отмечается, что теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник предпринимает попытки «склеить осколки» политической дружбы и уверяет: президент Зеленский ценит «большое личное участие» Ангелы Меркель в судьбе Украины.

В то же время, невзирая на недовольство украинским лидером, кабмин ФРГ возлагает вину за ситуацию на американскую сторону.

«Разговор двух президентов показал, что Трамп использует свою власть в личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы», - считает руководитель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген.

Глава СДПГ Рольф Мютцених, в свою очередь, убежден, что президент США остался верен девизу о том, что «лучше подпитывать недовольство, чем работать над общим согласием и решениями среди партнеров».

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму беседы Трампа с Зеленским, из-за которой в Соединенных Штатах запустили процедуру импичмента главы государства. Согласно обнародованному документу, президент США пытался оказать давление на своего украинского коллегу с целью убедить того инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Байден-старший является главным политическим конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах. В обнародованных документах также фигурирует ряд чиновников американской администрации.