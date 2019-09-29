Разведка США тайно упростила требования к жалобам осведомителей

Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах обязаны излагать информацию, полученную только из первых рук.

Новая форма подачи заявления была загружена на сайт главы Национальной разведки 24 сентября - за несколько дней до публикации жалобы сотрудника спецслужб США на американского лидера Дональда Трампа из-за разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом маркировка на документе говорит о том, что изменения в форму были внесены в августе текущего года.

Автор жалобы на президента США уверяет, что получил сведения от «полудюжины американских чиновников», но сам не был свидетелем многих событий и бесед. Таким образом, согласно правилам, действовавшим ранее, подобная жалоба была бы отклонена, пишет The Federalist.

Ранее американские СМИ опубликовали разоблачающие документы, из которых следовало, что президент США Дональд Трамп пытался оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью убедить того инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Байден-старший является главным политическим конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах. В обнародованных документах также фигурирует ряд чиновников американской администрации.