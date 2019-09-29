Любовь на доверии: ученые доказали, что кошки привязываются к хозяевам не меньше собак

В США, ученые Университета Орегон доказали, что кошки способны привязываться к людям не меньше, а иногда и больше, чем собаки.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 79 хозяев с котятами, в возрасте от 3 до 8 месяцев. Малышей разлучали на некоторое время с человеком, чтобы проверить реакцию животных. Котят забирали у хозяев и помещали в незнакомую для них среду. Около 2 минут животное находилось на руках человека, потом столько же времени в одиночестве, а затем его вновь возвращали владельцу.

Специальные приборы зафиксировали, что маленькое животное испытывало стресс или беспокойство при разлуке, а когда его возвращали хозяину – сильные положительные эмоции, сообщает результаты эксперимента научный журнал Current Biology.

Ученые зафиксировали, что у 65% котят, участвовавших в исследовании, испытывают к людям сильную привязанность. При этом у собак этот показатель составляет 61%. По мнению специалистов, кошки, в большинстве своем, испытывают сильную привязанность к хозяину до конца жизни.