Ураган Лоренцо в Атлантическом океане усилился до высшей категории

Ураган Лоренцо в центральной части Атлантического океана по своей мощи достиг максимальной пятой категории. Скорость ветра может увеличиваться до 257 км/ч.

Тропический циклон находится в отдалении от населенных участков суши, в более, чем 2000 километрах к юго-западу от Азорских островов.

По данным Национального ураганного центра США, ураган движется на север со скоростью около 16 км/ч. Он может дойти до архипелага во вторник, 1 октября.