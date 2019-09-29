Водный мир: улицы затопленного Кутаиси попали на видео

Один из самых крупных исторических городов на западе Грузии Кутаиси был затоплен из-за сильнейшего ливня, который прошел накануне. Местные жители выкладывают на You Tube видео, на которых запечатлены бурные потоки несущейся по городским улицам воды. Машины с трудом пробираются через водные преграды.

Дренажная система, на недавно отремонтированной улице Руставели, не справилась с выпавшими осадками, из-за чего была затоплена не только сама улица, но и первые этажи, подвалы жилых домов и магазинов. Движение транспорта ограничено.

По информации грузинского телеканала «Рустави2», на месте работают спасатели. Они помогают откачивать воду, оказывают помощь пострадавшим. Представители местных властей обещают с утра начать подсчет ущерба, нанесенного ливнем, и оказать помощь нуждающимся.