Илон Маск заявил, что инопланетян не существует

Инопланетян в нашей части галактики не существует. Такое заявление сделал глава корпорации SpaceX Илон Маск.

«Насколько нам известно, мы единственные разумные живые существа. Может быть, там и есть жизнь, однако мы не видели ее признаков. Если бы вы спросили меня, что мне известно об инопланетянах, я бы ответил, что сам хотел бы знать, существуют ли они. Я не видел каких-либо признаков этого», - заявил Маск на стартовой площадке, где расположен первый собранный экземпляр ракеты Starship. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Сообщения о том, что военнослужащие прячут пришельцев в так называемой «Зоне 51», к штурму которой не так давно призывали в Сети, руководитель SpaceX назвал популярным мемом. При этом Маск напомнил, что у человечества осталось «всего семьсот миллионов лет», чтобы эвакуироваться с Земли до того, как Солнце уничтожит ее, и призвал людей осваивать космос и другие планеты.