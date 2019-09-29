Реки солярки: в Комсомольске-на-Амуре произошел масштабный разлив топлива

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края неизвестные разлили дизельное топливо. Пострадали три магистрали: проспект Первостроителей, улицы Шиханова и Васянина. В результате ЧП более 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна оказались загрязнены нефтепродуктами.

«Разлив произошел на трех улицах. Сейчас полиция проводит проверку. Сотрудники МЧС осуществляют смыв, задействована администрация на уборку территории», - цитирует РИА Новости заявление представителя краевого главка МЧС.

В течении всего дня коммунальщики смывали солярку, которая успела впитаться в недавно уложенный асфальт. Дорожники опасаются, что теперь придется снимать верхний слой дороги и укладывать покрытие заново.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают возможные причины и обстоятельства случившегося. Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на городских улицах создана специальная административная комиссия, члены которой контактируют со всеми заинтересованными ведомствами.