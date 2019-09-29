Такси до Марса: Маск назвал дату испытательного полета корабля Starship

Первый пробный полет космического корабля Starship производства компании SpaceX состоится чрез 1-2 месяца. Аппарат поднимется на высоту около 20 километров, заявил глава компании Илон Маск. Прямая трансляция его обращения велась на сайте корпорации SpaceX.

«Этот корабль поднимется на высоту 65 тысяч футов, это около 20 километров, и вернется на Землю примерно через 1-2 месяца», - заявил Маск в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен экземпляр ракеты Starship.

До этого Маск успешно испытал прототип корабля Starship: аппарат Starhopper сумел поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку. Весь полет занял менее одной минуты.

Starhopper является прототипом звездолета Starship, при помощи которого планируется совершить экспедицию на Красную планету. Именно на нем должные полететь первые колонизаторы.

По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, к концу столетия на Марс должны быть доставлены уже около миллиона человек.