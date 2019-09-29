СМИ: в США возобновили расследование о переписке Клинтон

В США возобновили расследование об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для служебной переписки на посту госсекретаря. В структуре Госдепартамента, по утверждению американских СМИ, запущена проверка записей с ящиков бывших и действующих сотрудников ведомства, которые поддерживали контакт с Клинтон.

Следователи связались по этой причине как минимум со 130 чиновниками. Отмечается, что расследование ведется по стандартному протоколу.

Изданию The Washington Post в Госдепартаменте уточнили, что происходящее никак не связано с действующим руководством страны. По данным ведомства, расследование может занять около трех с половиной лет из-за большого объема электронных писем, которые необходимо просмотреть.

В эпицентре скандала Клинтон оказалась в 2015 году, когда появилась информация о том, что она вела служебную переписку через личный электронный ящик. Покидая пост госсекретаря (который она занимала с 2009 по 2013 годы), политик отчиталась о 55 тысячах служебных писем, а еще 35 тысяч – удалила. Расследование против Клинтон ФБР закончило за два дня до президентских выборов в 2016 году, не найдя достаточных поводов для предъявления обвинений.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг сомнению обоснованность выводов следователей, который выдвинули версию о возможном взломе почты Клинтон. Он также назвал эту информацию «большой историей».