В Минздраве РФ назвали продукты для здоровья сердца

Употребление в пищу нежирного мяса, фруктов и овощей, а также продуктов с высоким содержанием калия и магния поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается на сайте НМИЦ профилактической медицины Минздрава России.

По словам специалистов, сбалансированное питание является первым шагом к сохранению здоровья сердца, так как обеспечивает человека полезными веществами. Они, в свою очередь, необходимы для поддержания функционирования систем организма и нормальной массы тела.

Желающим иметь здоровое сердце, говорится в рекомендациях Минздрава, следует отдавать предпочтение мясу птицы, рыбе и дарам моря, нежирным и несладким кисломолочным продуктам. Калий и магний в больших количествах можно найти в кураге, фасоли, орехах, хлебе с отрубями. Полезную для сердца омегу-3 содержат несоленая скумбрия, лосось, семга и форель.

Специалисты также советуют употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей ежедневно. Потребление же сахара, кондитерских изделий, сладкой газированной воды стоит ограничить.

Всемирный день сердца каждый год отмечается 29 сентября. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте среди причин смертности по всей планете.