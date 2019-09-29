В Йемене пропал с радаров паром с десятками пассажиров

У берегов Йемена пропал паром с 55 пассажирами на борту. Незадолго до этого судно покинуло порт в провинции Эль-Махра и взяло курс к острову Сокотра, однако в пункте назначения людей не дождались.

«После получения информации о пропавшем пароме мы сообщили необходимую информацию коалиции во главе с Саудовской Аравией, была начата поисково-спасательная операция», - приводит РИА Новости слова представителя местных властей Раеда Хурайби.

Последние шесть лет в Йемене продолжаются вооруженные столкновения между силами президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими повстанцами-мятежниками. После того, как Саудовская Аравия присоединилась к коалиции на стороне правительственных сил Йемена в 2015 году, хуситы приступили к бомбардировкам территории королевства.

Последним серьезным ударом по официальному Эр-Рияду стала атака беспилотниками двух нефтеперерабатывающих заводов, ответственность за которую взяли на себя повстанцы. Инфраструктура НПЗ получила критические повреждения и королевство вынуждено сократило добычу нефти.

Вашингтон возложил всю ответственность на Иран, однако убедительных доказательств причастности Тегерана так и не предоставил.