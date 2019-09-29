ВСУ обстреляли жилые дома в Александровке

Украинские военнослужащие обстреляли жилые дома в Донецкой народной республики (ДНР). В результате у одного из зданий в населенном пункте Александровка повреждены стена и кровля.

«В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь», - сообщили в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

Уточняется, что жертв среди мирного населения нет. Ранее в Сети появились кадры с места минометного обстрела окраин Донецка. От огня пострадало здание завода.