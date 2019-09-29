В ФБР оставили без комментариев дело задержанного в Испании россиянина

Представители Федерального бюро расследований (ФБР) США отказались комментировать дело россиянина, задержанного в аэропорту испанской Валенсии по официальному запросу Вашингтона.

Сейчас мужчина содержится под арестом, пока решается вопрос с его возможной выдачей. Накануне его навестил представитель российского генконсульства, сообщает ТАСС.

По данным местной прессы, Александр К. прилетел в Испанию в компании супруги и семилетнего сына на отдых. В международном терминале его задержали сотрудники полиции, сообщив, что на его арест выписан международный ордер. Как выяснилось позже, в США россиянина подозревают в многомиллионном сетевом мошенничестве и требуют его выдачи.

Российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации и находятся в тесном контакте с представителями испанских властей.

Ранее, в ходе пресс-конференции по итогам 74-й сессии Генассамблеи ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что Москва считает недопустимым односторонние действия США в отношении российских граждан, которых арестовывают в третьих странах по надуманным обвинениям и передают в США, где приговаривают к реальным срокам заключения.

В качестве самых вопиющих примеров Лавров назвал дела Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной.