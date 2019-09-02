Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

В рейтинге регионов с самой доступной электроэнергией первое место заняла Иркутская область.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа также могут приобрести большее количество электроэнергии на среднемесячную зарплату, нежели жители других регионов.

Далее в рейтинге следуют Красноярский край и Хакасия, а также Тюменская область.

Москва в свою очередь оказалась на девятой строчке рейтинга, Московская область - на 38-й.

Как пишет РИА Новости, средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более четырех рублей за киловатт в час.