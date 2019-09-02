Ученые рассказали, как снизить риск ранней смерти

Ученые из Европейского общества кардиологов провели исследование и выяснили, что физические нагрузки приносят больше пользы пациентам с заболеванием сердца и сосудов, нежели людям без этих болезней.

Снижение риска смерти от болезней сердца у первой группы принимающих участие в исследовании снизилось на 14%. В то время как у второй группы – людей без диагнозов болезни сердца и сосудов – на 7%.

Как пояснили корейские ученые, снизить риск ранней смерти поможет быстрая ходьба. Занятию следует уделять по 30 минут пять раз в неделю.

Эту тренировку также можно заменить на восхождение в гору. Нагрузка должна занимать 75 минут, пишет Medicalxpress.