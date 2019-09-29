Ученые рассказали об опасности стиральных машин для здоровья

Машинная стирка в экономном режиме при низких температурах может быть опасной для здоровья. Такой вывод сделали немецкие ученые после случая распространения патогенных микроорганизмов по одной из больниц Германии.

В медучреждении, где использовали обычную стиральную машину, в палату интенсивной терапии новорожденных проникали бактерии клебсиеллы. Проследив весь путь микроорганизмов, удалось выяснить, что к детям они «кочевали» из стиральной машины на вязаных шапочках и носочках. По мнению ученых, бактерии могли попадать на одежду из остатков воды, скапливающейся на резиновых уплотнителях, либо при полоскании вещей холодной водой без использования моющих средств.

Исследователи считают, что этот случай показателен для всех владельцев стиральных машин – они должны учитывать, что стирка при температуре ниже 60 градусов не слишком опасна для патогенов. Особенно это актуально для людей, которые ухаживают дома за больными: например, за теми, у кого установлены катетеры, есть открытые раны или гнойные инфекции. В таких условиях бактериям легче проникнуть в организм, поэтому белье следует стирать при более высоких температурах и с использованием эффективных дезинфицирующих средств, сообщает MedicalXpress.

Клебсиеллы способны вызвать пневмонию, менингит, острые кишечные инфекции и другие болезни. Они также обладают высокой устойчивостью к лекарствам, предупреждают ученые.