Минфин США опроверг слухи о делистинге китайских компаний

Министерство финансов США пока не планирует исключать китайские компании из списков частных предприятий, акции которых торгуются на американских биржах. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Ранее стало известно о том, что официальный Вашингтон рассматривает целый перечень заградительных мер по ограничению американских инвестиций в экономику КНР.

«Администрация в настоящее время не рассматривает планов блокирования допуска ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США», - заявила пресс-секретарь казначейства Моника Кроули.

Принятию решения о присутствии китайских компаний на бирже США предшествовали межведомственные консультации под председательством главы Национального экономического совета Белого дома с санкции президента Дональда Трампа.

В публикации также утверждается, что возможные ограничительные меры находятся лишь на стадии обсуждения и сотрудники администрации США были раздражены утечкой информации в прессу.

Вашингтон и Пекин находятся в состоянии «торговой воны». Стороны обмениваются резкими заявлениями и угрозами не первый месяц. Сейчас инициатива на стороне США, которые на днях ввели очередную порцию санкций против китайских компаний из-за их сотрудничества с Ираном. На этом фоне Дональд Трамп не оставляет надежд заключить с Китаем полноформатную торговую сделку и отменить введенные ранее пошлины.