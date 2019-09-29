«С нетерпением ждем»: Лондон заявил о готовности рассмотреть резолюцию РФ о контроле над вооружениями

Власти Великобритании заявили о своей готовности рассмотреть внесенный Россией в ООН проект резолюции о развитии контроля над вооружениями. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Великобритании.

«Великобритания привержена контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Мы с нетерпением ждем рассмотрения российской резолюции, как части регулярной деятельности ООН», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В минувшую пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН призвал все стороны к конструктивным переговорам. По мнению высокопоставленного российского дипломата, одобрение предложенной Москвой резолюции стало бы огромным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Этот документ закрепляет право всех стран-участниц на исследование и изучение атома, а также использование ядерной энергии в мирных целях.

В начале прошлой недели российский президент Владимир Путин направил нескольким главам государств послание, в котором предложил ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.