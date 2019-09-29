Захарова предложила США показать стенограммы переговоров Обамы с мировыми лидерами

Мировая общественность хотела бы ознакомиться со стенограммами закрытых переговоров и телефонных разговоров бывшего президента США Барака Обамы, так как именно после него остался ряд нерешенных вопросов, связанных с работой его администрации. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала обнародовать стенограммы телефонных разговоров Обамы с коллегами по примеру недавней публикации переговоров американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием все почитаем, не нужен будет Ассанж, сделайте это сами», - заявила Захарова в эфире Первого канала.

Дипломат добавила, что мировое сообщество все еще не нашло ответы на ряд вопросов, которые относятся к деятельности администрации Обамы.

Захарова имела в виду международные конфликты, которые стали причиной гуманитарных катастроф на Ближнем Востоке и севере Африки.