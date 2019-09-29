Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост доходов россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что доходы россиян увеличатся во втором полугодии.

«В этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста - 2% в год», - отметил он.

По словам министра, росту способствует такой фактор, как снижающаяся инфляция. Кроме того, Орешкин добавил: зарплаты россиян также поднимутся.

По прогнозам ведомства, темп роста должен составить 2% в год, заключил в эфире телеканала «Россия 1» политик.