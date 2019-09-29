Путин одобрил льготы для садоводов и огородников

Президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для огородников и садоводов, сообщается на интернет-портале правовой информации.

С первого января 2019 года в России был принят закон о садоводстве и огородничестве. В нем указано, что занимающиеся этими видами деятельности люди в индивидуальном порядке должны платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, а также текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства. Итоговый ежегодный размер такой платы равен суммарному ежегодному взносу членов товарищества.

Согласно пункту 2 статьи 251 Налогового кодекса взносы участников некоммерческих организаций, к которым относятся садоводческое и огородническое некоммерческое товарищество, не учитываются при определении базы по налогу на прибыль этих организаций.

В результате было принято решение распространить налоговые льготы на платежи, которые осуществляют садоводы и огородники в индивидуальном порядке. Они не будут учитываться при налогообложении прибыли соответствующих товариществ.