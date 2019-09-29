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Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта

Егор Левин
22:49 29.09.2019
Основным способом для восстановления является снижение сердечного ритма и растворение тромбов, но также потребуется регулировать активность генов.
Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта
© Фото: Jiri Hubatka, imageBROKER.com, Globallookpress

Ученые выявили, как можно полностью восстановить сердце после инфаркта. Основным способом для этого является снижение сердечного ритма и растворение тромбов. Но для полного восстановления необходимо регулировать активность генов.

Над этим работают израильские ученые. Их опыты с грызунами позволили выяснить, что если временно активировать определенный ген в организме сразу же после инфаркта, сердце продолжит работать в нормальном режиме. Речь в данном случае идет о гене Erbb2.

Российские ученые из МГУ и НМИЦ также смогли восстановить сердце у перенесших инфаркт мышей: для этого они использовали особую молекулу ДНК плазмиду, в которой содержатся гены, стимулирующие рост новых сосудов и превращение стволовых клеток сердца в мышечные волокна. Об этом сообщает сайт «Российской газеты».

Между тем, исследование ученых из Швеции показало, что зафиксированная в подростковом возрасте у мужчин избыточная масса тела повышает риск возникновения инфаркта миокарда в возрасте до 65 лет. Для этого исследователи провели анализ данных 1,7 миллиона подростков.

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