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Посол РФ в Австрии поздравил Курца с победой на парламентских выборах

Наталия Майорова
22:20 29.09.2019
Любинский пожелал Курцу сформировать дееспособное правительство и добавил, что Россия готова продолжать сотрудничество с будущими властями республики.
Посол РФ в Австрии поздравил Курца с победой на парламентских выборах
© Фото: Dominika Zarzycka ZUMAPRESS.com, globallookpress

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский поздравил лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с победой на досрочных выборах в Национальный совет.

Любинский пожелал Курцу сформировать дееспособное правительство и добавил, что Россия готова продолжать сотрудничество с будущими властями республики.

«Двусторонняя повестка дня российско-австрийских отношений исключительно насыщенная, и мы рассчитываем на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее совместных планов», - подчеркнул дипломат.

На досрочных выборах в Национальный совет Австрийская народная партия (АНП) Курца набрала 38,4% голосов, став победителем. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Австрии (21,5%), а на третьем – Австрийская партия свободы (17,3%). Окончательный итоги с учетом голосов австрийцев, которые были поданы по почте, министерство внутренних дел республики представит в ближайшие дни, сообщает Welt.

Тридцатитрехлетний Курц был самым молодым федеральным канцлером в Австрии, однако после вынесенного парламентом вотума недоверия он подал в отставку. Причиной тому стала публикация записи переговоров вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с девушкой, которая фигурировала в СМИ как «племянница российского олигарха». Политик предлагал ей помощь в покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование Австрийской партии свободы, лидером которой он являлся.

Позже стало известно, что так называемая племянница олигарха таковой не является: девушка оказалась студенткой, нанятой для записи компромата. В результате скандала Штрахе подал в отставку, но вынужден был подать в отставку и канцлер. Это случилось после того, как Партия свободы вышла из коалиции с Австрийской народной партией Курца.

После этого временное правительство впервые в истории возглавила женщина - председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. 

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