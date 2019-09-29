В США демократы хотят добиться публикации переговоров Трампа и Путина

В палате представителей США планируют добиться публикации записей переговоров глав России и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа. Председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф выразил надежду на выяснение существа разговора.

«Думаю, главная потребность здесь – обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности, с Путиным, чтобы, как он думал, извлечь личную выгоду для своей компании», - заявил Шифф на телеканале NBC.

Желание узнать о чем говорят мировые лидеры возникло у демократов после анонимной жалобы на то, что перед тем, как опубликовать стенограмму, Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и к некоторым другим записям, в числе которых оказались и некоторые разговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле выразили надежду на то, что в отношениях США и РФ до публикации переговоров дело не дойдет.