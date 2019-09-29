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В ЕС признали санкции геополитическим оружием

Ян Брацкий
02:25 29.09.2019
По мнению преемника Федерики Могерини, кибератаки, санкции, пошлины и другие ограничения в отношении экономики соседних государств используются как средство достижения собственных целей.
В ЕС признали санкции геополитическим оружием
© Фото: Stefan Sauer dpa, Globallookpress

В современных международных отношениях санкции используются как оружие. С таким заявлением выступил преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС, испанский политик Жозеп Боррель.

Свое высказывание он подтвердил тем фактом, что все геополитические конфликты происходят не на поле реального боя, а в экономике, торговле, киберпространстве и других стратегических сферах, где сталкиваются множество интересов. В таких распрях экономические санкции, пошлины, кибератаки, девальвация валют и передача технологий расценивается как средство достижения собственных целей, сообщает РИА Новости.

О назначении и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы европейской дипломатии стало известно 2 июля после того, как лидеры стран-членов ЕС согласовали имена кандидатов на ключевые посты в структурах союза. В своей должности он пробудет до 31 октября 2024 года. Кроме того, сменился руководитель европейского Центробанка, им стала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Ранее стало известно, что нескольких фракций бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций со стороны Евросоюза. За снятие ограничительных мер они выступили во время дискуссии, которая состоялась в пятницу под патронажем Восточного комитета немецкой экономики.

Эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по экономике и энергетике Бернд Вестфаль заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель «должны включить эту тему в повестку дня ЕС».

Об отмене антироссийских санкций говорили и во Франции. Так, депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар заявил, что обоюдные экономические ограничения Европейского союза и РФ значительно ухудшают торговый баланс Пятой республики.

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