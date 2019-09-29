Остался гектар: почти все лесные пожары в зоне активного тушения в РФ ликвидированы

Площадь природных пожаров в стадии активного тушения в России уменьшилась до одного гектара. Лес горит на территории Амурской области.

За сутки сотрудникам Авиалесоохраны удалось потушить восемь возгораний на территории в 130 гектаров.

«На 00.00 мск. 29.09.2019 на территории Российской Федерации действовал один лесной пожар на площади 1 га, по которому проводятся работы по активному тушению», - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее сообщалось о семи пожарах в стадии активного тушения, которые охватили 33 гектара леса.

На данный момент противопожарный режим действует в 32 субъектах страны. Режим ЧС не введен ни в одном из них.