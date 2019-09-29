В МИД РФ оценили заявления и действия Зеленского на посту президента Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что не видит противоречий между словами украинского президента Владимира Зеленского и его действиями.

«Вот раньше это все было на противоречиях, приходили люди, которые говорили о мире, а на самом деле делали все, чтобы была война. Здесь есть желание изменить эту ситуацию», - сказала Захарова в эфире Первого канала.

При этом, упомянув недавнюю публикацию стенограммы телефонного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, дипломат отметила, что по ней становится ясно, что он действительно хочет сделать что-то для своей страны.

Однако вести после этого переговоры с Вашингтоном становится опасно. Захарова придерживается мнения, что разговор Трампа и Зеленского не просто изменил картину мира, но и повлиял на форму отношений между государствами, их лидерами и политическими деятелями.