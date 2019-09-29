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Агентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию в Британии

Егор Левин
21:20 29.09.2019
Соответствующая заявка российской стороны была подана за месяц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Российскому информагентству Sputnik не выдали аккредитацию на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. При этом соответствующая заявка российской стороны была подана за месяц.

«Аккредитация для СМИ не предоставлена», - сообщают организаторы мероприятия.

В Москве оперативно отреагировали на случившееся. В Министерстве иностранных дел России заявили, что в отношении британских СМИ будут приняты симметричные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

Это уже не первый случай, когда консерваторы не допускают на свою конференцию представителей российской стороны. В частности, год назад правящая партия Великобритании отказала сотрудникам посольства России в Лондоне в посещении своего главного ежегодного мероприятия.

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