«Колоссальный урок»: Билан извинился за сорванный концерт в Самаре

Российский певец Дима Билан в воскресенье, 29 сентября, дал бесплатный концерт в Самаре в знак извинения за скандал, который случился на Дне города.

Билан отметил, что рад видеть всех жителей и гостей Самары, которые пришли на концерт.

«Я хочу сказать вам огромное спасибо, что в моей жизни такое случилось. Единственный, но ярчайший раз, когда жизнь тебя действительно чему-то учит. Для меня эта ситуация - колоссальный урок, вертикальный взлет вверх», - добавил певец.

Кадры выступления были опубликованы в Instagram.

Накануне Билан посетил городскую студию инклюзивного творчества, где подарил сертификат на установку детской площадки. Также воспитанники организации сфотографировались с певцом и подарили ему поделки, которые смастерили сами. Кроме того, они спели с артистом песню.

Поведение Билана во время выступления на Дне города в Самаре вызвало крупный скандал. Певец не попадал в фонограмму, ронял микрофон и часто ложился на сцену. Возмущенные самарцы создали петицию с требованием извинений от властей, которые пригласили артиста на праздник. Позже артист сам попросил прощения за свое поведение, признавшись, что в тот вечер был пьян.

Платный концерт Билана должен был состояться в Самаре 20 октября. Выступление отменили, так как он пообещал спеть для жителей города бесплатно.