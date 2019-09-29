Жаркие споры о глобальном потеплении: кто стоит за эко-активисткой Гретой Тунберг

Абсолютным хитом последней недели везде стало выступление 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, которая пристыдила мировых политиков за то, что они не уделяют внимания экологии. До этого ее имя было известно лишь узкому кругу эко-активистов, но теперь все изменилось.

Фото Греты теперь красуются на первых полосах всех газет, а ее гневные крики переслушивают в самых отдаленных уголках планеты. Весь сознательный мир гадает - а что это вообще было? Откуда этот инфернальный надрыв и ненависть в глазах? Почему ее, во многом, наверно, здравые призывы за экологию приобрели именно такую форму?

Ответ может крыться в ее же фразах: «Я как будто умираю внутри, если не протестую», и «Я хочу, чтобы вы запаниковали». Но возможно Грета – лишь пешка в большой игре искушенных взрослых.

«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами. Мы в самом начале массового вымирания, а вы можете говорить только о деньгах и рассказывать сказки про вечный экономический рост. Да как вы смеете!», - заявила девочка во время своего выступления.

Президент США Дональд Трамп после этого сначала просто проигнорировал Грету в здании Генассамблеи, а потом еще и написал не лишенный ехидства пост в соцсети.

«Она кажется очень счастливой молодой девушкой, взгляд которой устремлен в светлое и прекрасное будущее. Приятно посмотреть!», - написал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже позволил себе публично усомниться в методах маленькой эко-активистки. Франция оказалась в списке стран, на которые она подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка за то, что недостаточно делают для спасения климата.

Ко всему прочему, у девочки синдром Аспергера, что также отличает ее от других. Это расстройство психики с целым «букетом» симптомов, главным из которых является острая сосредоточенность на какой-либо узконаправленной теме. Как сообщают врачи, у больного синдромом Аспергера присутствуют навязчивые мысли или действия, контроль либо полностью утрачен, либо снижен, действия нелепы и привлекают внимание окружающих.

Поэтому за климат Грета страдает от души: в 11 лет она впала в депрессию, узнав о глобальном потеплении и парниковом эффекте; перестала есть мясо, чтобы животных разводили меньше; прекратила менять наряды, одежду ведь тоже ткут не на прялке; запретила родителям ездить на машине из-за выхлопов и летать на самолетах из-за выбросов углекислого газа.

Тогда как же сама Грета добралась до Нью-Йорка? На помощь пришли монакские князи: Пьер Казираги подогнал 18-метровую парусную яхту, где все по учению девочки: солнечные батареи, снасти и ведро в качестве гальюна. Пока она две недели бороздила Атлантику, мир утопал в догадках: все, кто ей помогает, прозрели и решили отказаться от своих производств, частных самолетов и кораблей на топливных двигателях или по какой еще причине они уделяют столько внимания юной идеалистке?

Критический взгляд должен быть направлен не на Грету, а на силы, стоящие за ней. Приемлемо ли использовать подростка с синдромом Аспергера в качестве рабочей лошадки?

За Гретой стоят весьма влиятельные люди. Сумасшедшей популярности девочки способствовал шведский пиарщик Ингмар Ренцхог, который предположительно первым разместил ее снимки в социальных сетях. Сейчас у нее миллионы фолловеров, как у рок-звезд. И пока родители Греты всячески отрицают связь с фондами и сборами денег, под крыло девочку берут уже люди посерьезнее.

Но при всем при этом Грете не сказали, что связь человека с глобальным потеплением научно не доказана. Что климат - уравнение со множеством неизвестных и цикличным характером.

Пока это выгодно, навязчивой идеей девочки будут пользоваться как тараном, а ее особенностями как щитом. После криков девочки об украденном детстве на ее родителей подали в суд за издевательство над ребенком. Но Грета все равно на баррикадах: с нее пишут иконы, рисуют портреты космической величины, не замечая главной и очевидной угрозы: власти толпы, которая значительно опаснее глобального потепления.

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