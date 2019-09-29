Сильнейшее противоядие: как «Бессмертный полк» стал инструментом борьбы с переписыванием истории

Пока Латвия открыто называет Россию «своим врагом» и чествует ветеранов СС, в Сербии на этой неделе включили шествие «Бессмертный полк» в официальную программу празднования Дня Победы.

В Белграде открыто заявляют, что «Бессмертный полк» - сильнейшее противоядие для тех, кто всеми силами хочет переписать и переврать историю. Смелый шаг, учитывая, в каком окружении находится Сербия, и то давление, которое перманентно испытывает Белград со стороны Запада.

У ветерана Второй мировой войны Драгослава Митрашиновича шрамы на руке и ноге. Это следы от пуль фашистов. По его словам, зажившие ранения ноют до сих пор, несмотря на то, что получил он их почти 80 лет назад, когда воевал в партизанском отряде.

«Хуже всего было смотреть, как фашисты бросают тела людей в реку», - вспоминает Митрашинович.

Для сотен тысяч сербов этот кошмар закончился 75 лет назад, когда советские войска освободили Белград: вместе с югославскими партизанами они выдавили фашистов за Дунай.

Белградской наступательной операции посвящена целая экспозиции в Военном музее. Пробитая осколками саперная лопатка, значок со звездой и толстая книга, в которой содержится список потерь Красной армии. Все предметы хранятся как реликвии Великой Победы, которую празднуют теперь на государственном уровне.

Девятое мая и шествие «Бессмертного полка» недавно были включены в перечень сербских официальных праздников. На фоне того, как США и почти все в Европе стараются преуменьшить роль СССР в победе над фашизмом, этот поступок уже назвали «демаршем».

«Мы выбираем независимость во всем, в том числе - в принятии решений. Потому что от этого зависит наше будущее. Мы не прячемся ни от кого даже в этом зале. Мы поддерживаем дружеские отношения с китайской республикой и Россией, и отношения с США становятся все лучше», - сказал президент Сербии Александр Вучич.

На западе Советский Союз, кажется, стал неудобен в качестве освободителя от фашизма. Там историю переписывают повсеместно: от Апеннинского полуострова до берегов Шотландии. На Всемирной конференции участников «Бессмертного полка» в Белграде эта тема - номер один.

«В европейской прессе, европейских СМИ сегодня шаг за шагом переписывается история. И, в конце концов, благодаря этой переписанной истории станет непонятно, кто вообще освободил Европу», - отметила координатор движения «Бессмертный полк» в Швейцарии Светлана Конева. «Очернение советского солдата, переписывание итогов… Когда говорят детям в школе, что победителями во Второй мировой были США, Англия и Франция, то таким образом исключают Советский Союз и участие нашего солдата Красной армии из итогов этой войны», - добавила координатор движения «Бессмертный полк» в Италии Ирина Марченко.

На конференции отмечают: спасителей не выбирают. В этом и состоит задача «Бессмертного полка». Семейная память куда долговечнее любых попыток фальсифицировать итоги Второй мировой войны.

«Надо помнить Александра Сергеевича Пушкина: гордиться славою своих предков, не только можно, но и должно. Не уважать это есть постыдное малодушие. Как не гордиться, как не понять! Это важно. Было такое братское отношение друг к другу», - подчеркнул народный артист СССР Василий Лановой. «Это проявление яркой и эффективной народной дипломатии. Наверное, только в Сербии можно это сделать, потому что нас связывают глубокие традиции, совместная борьба, антифашистские традиции и бережное отношение к памяти, которое становится одной из вех нашего сотрудничества», - сказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Может быть, как раз из-за принципиальной позиции Сербии ее президента Александра Вучича недавно подчеркнуто проигнорировали в Польше и не позвали на форум, посвященный началу Второй мировой войны - намек на то, что общие с Россией принципы могут обойтись сербам дорого.

«Первого сентября мы отмечали начало Второй мировой войны, и все мы были поражены, когда узнали о том, что не приглашены. Уверены, что у вас то же самое», - подчеркнул министр труда Сербии Зоран Джорджевич.

Страны, которые когда-то входили в состав Югославии, теперь почти все являются членами НАТО. В Североатлантический Альянс была приглашена и Сербия, а в качестве «пряника» обещали вступление в Евросоюз. Запад делает все, чтобы Белград отдалился от Москвы.

Нет единства и внутри Сербии: на президента Вучича в настоящее время давит прозападная оппозиция. Однако он все равно приезжает в Россию, чтобы пройти в шествии «Бессмертного полка» вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Страшно должно быть не только нам, страшно должно быть всем в Европе, так как пытаются по-другому относится к истории Второй мировой войны. Из-за этого может рухнуть весь мировой порядок. Все, что мы сегодня говорим под международным правом, все это создано как результат Второй мировой войны, и создано жертвами Красной армии и Советского Союза, и России в этой антифашистской борьбе. Немалый вклад в который был и у Сербии», - добавил политик Владимир Кршлянин.

Украинский посол в Белграде, кажется, о дипломатии и международном праве представление имеет весьма отдаленное: он назвал свою статью «Единственный способ справиться с Россией». Он пишет, что сожалеет, что невозможно сделать это военным путем, и предлагает действовать экономическими методами.

«Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательной конечной целью распад Российской Федерации», - написал посол Украины в Сербии Александр Александрович.

Несмотря на громкие заявления, Белград свой выбор сделал. В сербском парламенте их даже не стали обсуждать, отметил депутат народной скупщины Сербии Владимир Джукович.

«Если реагировать, то вы рискуете начать спор с людьми, которые говорят глупости, и можете опуститься до их уровня. Иногда лучше проигнорировать. И так будет понятно, что вы не придаете их словам значения», - сказал он.

Призывать к уничтожению сверхдержавы – это явная провокация, отметил политик. Делать это, проживая на территории ее союзника, никак иначе как глупостью не назовешь.

«Мы попытались связаться с украинским дипломатом, но достучаться до него оказалось невозможно. Отправили официальный запрос на электронную почту, и выяснилось, что письма из России ящик посла просто не принимает», - сказал Джукович.

Сербия давно заявляет о желании вступить в Евросоюз: доступ к торговым отношениям, безвизовый режим, вход в закрытый клуб держав и возможность влиять на глобальную политику. Преимуществ много. Но в Белграде до сих пор не ремонтируют некоторые разрушенные натовскими бомбардировками здания, чтобы помнить о том, какой может быть западная дипломатия. Есть и совсем другие памятники: в самом центре столицы Сербии расположено небольшое кладбище. Здесь находится тысяча могил красноармейцев и две тысячи - югославских партизан. Они лежат вместе, как вместе и сражались, освобождая Белград. Общая память и общие жертвы - это, по мнению сербов, стоит намного дороже, чем политические выгоды.