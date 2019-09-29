В многоэтажке Воронежа умер пенсионер во время эвакуации жильцов из-за тока в трубах

В воронежской многоэтажке, где сегодня, 29 сентября, проходила эвакуация жильцов из-за пущенного по батареям тока, умер пенсионер. Однако оба инцидента никак между собой не связаны.

Как удалось узнать «Звезде» в пресс-службе МВД по Воронежской области, в доме на улице Хользунова действительно скончался пенсионер, но после продолжительной болезни.

«Дедушка 1941 года рождения длительно болел воспалением легких. Причина смерти - болезнь. В этом же доме. Почти в то же время, когда была эвакуация. Естественная причина смерти», - отметили правоохранители.

В воскресенье, 29 сентября, жильцы многоэтажного жилого дома в Воронеже были эвакуированы по причине того, что по батареям в их квартирах пошел электрический ток. Инцидент произошел на улице Хользунова.

Пострадавших в результате происшествия нет. По словам жильцов, первые признаки неисправности стали проявляться еще в начале сентября. В некоторых квартирах нагревались предметы, лежавшие на отключенных батареях, а отдельные металлические пластины даже возгорались.

По словам директора УК «Мастер» Дмитрия Фурсова, электрический ток, предположительно, мог возникнуть по вине собственников одной из квартир.