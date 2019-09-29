Адмирал назвал самую сокрушительную противокорабельную ракету России

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету. Сравнивая «Гранит» и «Калибр», он отдал предпочтение второму.

Адмирал отметил, что «Калибр» нельзя сбить средствами противовоздушной обороны, а следовательно, его преимущества значимее, чем у «оппонента». При этом Валуев напомнил, что «Гранит», которым вооружены надводные корабли и подлодки типа «Курск», обладает гораздо меньшей скоростью, чем «Калибр».

«Есть тактика ведения боевых действий: снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар "Гранитом" наносится по авианосцу», - цитирует Валуева РИА Новости.

Между тем ранее СМИ КНР сделали предположение на тему того, что именно министр обороны России Сергей Шойгу назвал в одном из недавних интервью «кошмаром авианосцев». Они сошлись во мнении, что речь в данном случае может идти о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».