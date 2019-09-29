Путин освободил студентов и аспирантов от уплаты НДФЛ с матпомощи

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому студенты и аспиранты освобождаются от уплаты налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Документ опубликован на портале правовой информации в воскресенье, 29 сентября.

Закон был инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Государственной думы РФ Ириной Яровой. Документ освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах четырех тысяч рублей в год, которую выплачивают студентам, аспирантам, адъюнктам, а также ординаторам и ассистентам-стажерам организации, занимающимся образовательной деятельностью по основным профессиональным программам.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Яровая отмечала, что материальная помощь - это особая выплата, которая связана с трудной жизненной ситуацией. В связи с этим важно, чтобы такая помощь дошла до нуждающегося в ней человека в полном объеме.