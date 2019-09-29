Аптечная недостача: в Правительстве РФ выясняют причины масштабной нехватки лекарств

В последнее время в российских аптеках сократился ассортимент представленных лекарств. По данным экспертов, к настоящему моменту пропало уже 700-900 препаратов, от самых дорогих до самых дешевых. Точные причины неизвестны, в вопросе сейчас разбираются на высоком уровне. Но потребителям от этого не легче.

Россияне могут потратить на поиск лекарств даже месяц-полтора. Орск, Ростов-на-Дону, Орел, Киров, Москва - сообщения о перебоях в аптеках приходят изо всех уголков страны с пугающей регулярностью. И все чаще можно услышать про лекарственный кризис.

Фармэксперты составили список из 700 наименований - препаратов, которые стало непросто найти. При этом среди них есть и жизненно необходимые, и не очень, простые и высокотехнологичные.

В Совете Федерации также займутся выяснением ситуации с лекарствами. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко потребовала выяснить, почему они пропадают.

«Каждый год в регионах возникают сложности, с полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Необходимо тщательно разобраться, в чем проблема: планирование закупок, недобросовестная конкуренция, логистика или финансирование, нормативно-правовое регулирование или что-то еще», - заявила она.

В Ассоциации аптекарей также сообщают о проблемах: провизоры заказывают все препараты, как и раньше, но их нет на складах.

Первыми с прилавков начали исчезать препараты из так называемого списка жизненно необходимых. Цены на них строго регламентируются государством, поэтому Минздрав РФ удерживает низкие цены для населения, а производители просто перестают их поставлять на ставший убыточным российский рынок.

Таким образом, сорвалась практически треть тендеров - чаще всего на инсулин и вакцины против бешенства. И вот бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призывает власти не идти на поводу у алчных производителей лекарств, намекая, что это сговор.

«Надо быть более строгими к нашему фармацевтическому бизнесу. Они не в убыток работают, но жадность им, видимо, глаза застит», - заявил он.

Пациентам от этих аргументов и споров не легче. Стационары первыми ощутили дефицит лекарств. Пока те, кому необходимо то или иное лечение, ищут выход как могут, то покупая лекарства на сомнительных сайтах, то прося о помощи знакомых.

После скандалов с задержанием матерей больных детей якобы за «контрабанду» незарегистрированных в России лекарств бюрократические шестеренки завертелись. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал распоряжение выделить 26 миллионов рублей, оперативно закупить и поставить их в Россию. Первой партии должно хватить всем.

Сейчас вносятся поправки в закон, позволяющий закупать такие лекарства регулярно, пока в России не наладят их выпуск. К 2022 году Минздрав обещает бесплатно выдавать лекарства - увы, не всем, но и не только льготникам, как раньше.

Один из российских заводов уже приступил к отработке запуска отечественных форм противосудорожных препаратов для детей. Их производство начнется в 2021 году, а в следующем году список жизненно необходимых лекарств пополнится на 24 препарата. Перечень постоянно расширяется.

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