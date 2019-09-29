Билан после сорванного концерта подарил жителям Самары детскую площадку

Российский певец Дима Билан подарил городской студии инклюзивного творчества в Самаре сертификат на установку детской площадки. Об этом говорится в сообщении администрации города.

«Дима Билан в Самаре. В студии инклюзивного творчества вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки», - уточняется в публикации мэрии Самары в Twitter.

По данным администрации, воспитанники студии сфотографировались с Биланом и подарили ему поделки, которые смастерили сами. Кроме того, они спели с артистом песню.

В свою очередь, Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде и отметил, что давно не принимал алкоголь, в связи с чем просто «не рассчитал». Он также пообещал дать в городе открытый концерт, который, по словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, должен пройти уже сегодня, 29 сентября, на площади Куйбышева.

Поведение Билана во время выступления на Дне города в Самаре вызвало крупный скандал. Певец не попадал в фонограмму, ронял микрофон и часто ложился на сцену. Возмущенные самарцы создали петицию с требованием извинений от властей, которые пригласили артиста на праздник. Позже артист сам попросил прощения за свое поведение, признавшись, что в тот вечер был пьян.

Платный концерт Билана должен был состояться в Самаре 20 октября. Выступление отменили, так как он пообещал спеть для жителей города бесплатно.