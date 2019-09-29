Сын Шварценеггера сфотографировался с отцом в шинели МВД России

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер оригинально поздравил своего сына Кристофера с днем рождения. Бодибилдер разместил на своей странице в соцсети фото вместе с потомком, на котором они оба одеты в достаточно неординарные наряды.

Публикация привлекла особое внимание русскоязычных пользователей, так как на фото Кристофер одет в советскую шапку-формовку и шинель МВД России. Сам Арнольд, находящийся рядом с ним, предстал на фото в длинной меховой шубе и ковбойской шляпе.

© Schwarzenegger, Instagram

«С днем ​​рождения, Кристофер, ты как драгоценный камень. Я очень любил наблюдать за твоим взрослением, ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты станешь в будущем. Я люблю тебя!» - подписал Шварценеггер-старший поздравительное фото.

Большинство русскоязычных подписчиков актера сразу вспомнили его роль в фильме «Красная жара». «Motreshka, vodka, balalaika и "русский полковник"», - пишут остроумные пользователи под публикацией.