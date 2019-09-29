СМИ: в Великобритании могут инициировать импичмент в отношении премьера Джонсона

Британские оппозиционеры обсуждают вариант начала процедуры импичмента в отношении премьер-министра страны Бориса Джонсона. Причиной для разговоров о достаточно редко использующейся в Великобритании процедуре стало признание Верховным судом незаконной попытки Джонсона приостановить работу парламента.

После судебного решения, вынесенного 24 сентября, оппозиционеры провели встречу, на которой обсудили возможное будущее премьера. Инициатором предложения об импичменте стала Партия Уэльса. В случае если инициатива будет одобрена, Джонсону может грозить судебное разбирательство. Как иные варианты воздействия на премьера упоминались также запрет работы в парламенте, сокращение зарплаты и дисциплинарные наказания. Об этом сообщает издание Sunday Times.

Ранее Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за то, что обратился к ней с просьбой о приостановке работы парламента, которую Верховный суд счел незаконной. Просьба премьера вызвала в королевской семье беспокойство еще до вынесения судебного решения.