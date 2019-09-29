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В МИД РФ назвали «опасными» переговоры с США после публикации разговора Трампа и Зеленского

Лина Давыдова
17:56 29.09.2019
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, публикация стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского не только изменила картину мира, но и повлияла на форму отношений между государствами.
В МИД РФ назвали «опасными» переговоры с США после публикации разговора Трампа и Зеленского
© Фото: White House, globallookpress

Вести переговоры с Вашингтоном опасно, что подтвердила стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, публикация стенограммы разговора глав двух стран не просто изменила картину мира, но и повлияла на форму отношений между государствами, их лидерами и политическими деятелями.

«Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно», - отметила официальный представитель МИД в эфире Первого канала.

Она также отметила, что для Зеленского ситуация с опубликованной стенограммой должна стать колоссальным политическим уроком. Захарова выразила надежду на то, что украинский лидер воспримет этот урок правильно.

«Если этот урок, а это колоссальный политический урок, он воспримет правильно, а на это у меня есть большая надежда, то вообще вся ситуация на Украине может пойти по-другому», - пояснила дипломат.

Официальный представитель МИД порекомендовала переоценить роль США в ситуации на Украине. В обратном случае, предположила дипломат, при любом подходящем моменте демократы «сольют» всю украинскую политику. Чтобы этого не случилось, Зеленский должен полагаться исключительно на профессионализм.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму беседы Трампа и Зеленского. Телефонный разговор между главами двух государств состоялся 25 июля. На публикации стенограммы настаивали демократы. Они утверждали, что американский лидер пытался убедить своего коллегу начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена. А взамен Трамп якобы предлагал финансовую и военную помощь Киеву.

Согласно тексту размещенной сайтом Белого дома стенограммы, Трамп действительно затрагивал вопрос деятельности Хантера Байдена. Однако ни о каких ультиматумах, связанных с военной и финансовой помощью Украине, речи в беседе не шло.
 

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