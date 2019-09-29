Слово не воробей: чего ждать миру после публикации беседы Трампа с Зеленским

Главный политический фурор недели - это обнародование стенограммы телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Разговор состоялся еще в июле, когда президент США позвонил своему украинскому коллеге, чтобы поздравить с победой его партии на выборах в Раду.

Классическое предостережение американских полицейских «все, что вы скажете, может быть использовано против вас» заиграло новыми красками. Целую неделю демократы нагнетали истерию вокруг якобы компрометирующего разговора Трампа с украинским коллегой и требовали обнародования. Видимо, они не ожидали, что Белый дом действительно опубликует стенограмму. И вот теперь оказалось, что детали беседы могут «выйти боком» чуть ли не всему миру, но только не американскому президенту. Такого поворота не ожидал и сам Зеленский. Он думал, что опубликуют только фразы Трампа, а если бы знал, что беседа не приватная, то, может, не был бы столь сладкоголосым.

Едва Трамп подвел украинского коллегу к мысли, что Европа мало сделала для Киева, как тот охотно согласился.

«Германия для вас почти ничего не делает. Дальше разговоров дело не идет. Вам надо бы поставить перед ними этот вопрос. Я общался с Ангелой Меркель, она упоминает Украину, но ничего не делает. Как и многие другие европейские страны», - заявил Трамп. «Я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также говорил и встречался с Макроном и сказал им, что они делают меньше, чем следовало бы, в том, что касается санкций. Они не добиваются исполнения санкций. Они не работают на благо Украины столько, сколько могли бы», - подтвердил Зеленский.

Те полтора миллиарда евро, которые Германия дала Украине, и те 15 миллиардов от Евросоюза тоже в расчет не взяли. Не исключено, что подобная благодарность ухудшит и без того пошатнувшиеся отношения Украины с Европой. Немецкая пресса, в свою очередь, намекнула, что придирчивый взгляд Зеленского «в зубы дареному коню» обидел европейские элиты.

«Опубликованный скрипт разговора Трампа и Зеленского, где президент Украины говорит, что Германия и Франция недостаточно помогают Украине, очень огорчил немецкую элиту. Я таких откровений со стороны политиков в адрес Зеленского не видел, но пресса ворчит, потому что считается, что если не Германия, то в Украине все было бы плохо. Потому что Германия - главный донор Украины», - подчеркнул политолог Александр Рар.

Украине предстоит целая серия важных переговоров: это и подписание формулы Штайнмайера, и «нормандский формат». Зеленскому придется сесть за стол с теми, кто, по его же словам, «слишком мало делает для Украины». Даже скандал с Байденом подзабылся, а ведь из-за него все и началось.

По словам демократов, Трамп якобы давил на Зеленского, чуть ли не угрожал ему, чтобы добиться расследования скандала с коррупционной деятельностью сына Байдена на Украине. Вот как эта часть беседы выглядела на самом деле:

«Много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил его судебное преследование, многие люди хотят выяснить все об этом. Так что если вы что-то сделаете вместе с генеральным прокурором, будет хорошо. Байден хвастался, что он остановил преследование, так что если бы вы могли глянуть на это дело… Как по мне, так это ужасно», - говорил Трамп.

Зеленский добавил, что «все схвачено». После этого президенты решают пройтись по другим персоналиям и обсуждают посла США на Украине.

«Мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием этого дела. Что касается посла США в Украине, насколько я помню, ее звали Йованович. Отлично, что Вы первый сказали мне, что она была плохим послом, потому что я на 100% согласен с Вами. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, она обожала предыдущего президента и была на его стороне. Она бы не очень хорошо приняла меня как нового президента», - сетовал Зеленский.

Неизвестно, стал бы президент Украины и правда продвигать это дело или подождал бы до выборов, чтоб наверняка, но Трамп уже все роли поделил и выложил у себя в Twitter предвыборный ролик, в котором все четко: демократы - плохие парни, которые в сговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко, а он - в честном союзе с Зеленским. И лозунг: «Я осушу это болото!» Что любопытно: слова «осушить украинское болото» Зеленский употребил в том самом телефонном разговоре.

Со стороны все выглядело как идиллия, и дружба вроде как «налаживается» - по крайней мере, со слов Зеленского.

«Хочу заверить Вас, что в нашем лице Ввы имеете только друзей. Я сделаю все, чтобы окружить себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать Вам, что мы друзья. Мы очень хорошие друзья, и у Вас, господин президент, есть друзья на Украине, так что мы можем продолжить стратегическое партнерство», - отметил украинский лидер.

Трамп в ответ поблагодарил Зеленского и пригласил его в Вашингтон, но как-то очень расплывчато: президенту Украины даже пришлось при встрече переспросить.

«Хочу поблагодарить за приглашение в Вашингтон. Прошу прощения, но Вы, кажется, забыли сообщить мне дату», - сказал Зеленский.

В ответ Трамп лишь рассмеялся и замолчал.

«Думаю, в ближайшем будущем», - самостоятельно заключил президент Украины.

Встречу двух президентов, которая прошла в среду, 25 сентября, в Нью-Йорке, обсуждают до сих пор.

«Я знаю много людей из Украины, это прекрасные люди. Мне когда-то принадлежал конкурс "Мисс Вселенная", потом я его продал компании IMG. Когда я баллотировался в президенты, подумал, возможно, это будет не лучшей вещью, владеть конкурсами "Мисс Вселенная" и "Мисс США". У нас была победительница из Украины, и мы познакомились со страной. Думаю, эта страна имеет огромный потенциал», - отметил Трамп.

После этого он неожиданно порекомендовал Зеленскому встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я искреннее надеюсь, что Вы поладите с Путиным и сможете решить Вашу проблему. Это было бы невероятным достижением», - сказал Трамп.

По мнению американской прессы, разговор больше походил на вынужденное оправдание все того же скандала со звонком, замаскированное под милую беседу и обсуждение проблем Украины.

«У нас был нормальный разговор, мы много чего обсудили. Думаю, вы уже прочли, что никто на меня не давил», - заявил позже Зеленский.

Противники Трампа, однако, сдаваться не намерены: они вообще все истолковали по-своему и нашли в стенограмме удобный им подтекст.

«Президент США попросил президента другой страны помочь ему в политической кампании за счет вопросов национальной безопасности. Подрывая честность наших выборов, это недопустимо», - заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Это, похоже, только начало: палата представителей Конгресса США вызвала на допрос госсекретаря Майка Помпео и Курта Волкера, спецпредставителя Госдепа по Украине. Того самого, который курировал продажу оружия Киеву и подогревал войну в Донбассе.

Также появились данные от очередного информатора: якобы Волкер встречался с Зеленским, чтобы передать указания по делу Хантера Байдена. Глядя на разгорающийся скандал, Волкер подал в отставку - эта новость стала неожиданной для всех, но машину, которую запустили демократы, уже не остановить.

И вот уже новая утечка: якобы Трамп в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 2017 году сказал, что российское вмешательство в выборы в Штатах его не волнует, поскольку США и сами делают то же самое в других странах. Вроде бы ничего нового, но возникает вопрос: а как вести переговоры, если кто угодно может в любой момент разболтать все секреты?

«Есть приличия, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности. И выносить любой вопрос на публичное растерзание и заявлять, что если та или иная администрация не покажет какую-то записку, то мы ее тогда будем разносить в клочья, - разве это демократия? Как работу вести в таких условиях?» - задается вопросом Лавров.

Однако все уже вошли во вкус: на Украине появились петиции, призывающие обнародовать тексты разговоров Зеленского с Путиным. Чего ждать дальше - можно только догадываться. На столе Зеленского уже появились заявления на увольнение «по собственному желанию», причем секретарь СНБО Украины Александр Данилюк стал первым. Политологи уверены: если команда нового президента Украины начала разваливаться на самом старте, то ничего хорошего ждать не придется.

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