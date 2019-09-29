Мифотворчество Bild: откуда взялась клевета о «жертвах РФ» в Сирии

Шквал эмоций на Западе вызвало интервью Сергея Шойгу, которое было опубликовано на минувшей неделе. В частности, слова министра обороны РФ о боевом опыте, который российские военные получили за время сирийской операции, и о количестве вооружений, которые прошли проверку в боевых условиях.

И вот немецкий таблоид Bild опубликовал статью, в которой извратил интервью Шойгу до неузнаваемости. Оказывается, вся сирийская операция - это якобы спланированная акция, которая нужна была России для «учений». А из-за российских бомб якобы погибли 6500 мирных жителей.

Как полагает военный эксперт Иван Коновалов, приведенные немецким изданием, ничем не подкреплены.

«Придумывать подобную цифру можно с потолка. Почему не 65 тысяч? Почему не 650 тысяч? Цифра просто придумана для того, чтобы каким-то образом шокировать западного читателя. Самим тем, кто это писал, это, безусловно, смешно. Это как в фильмах времен холодной войны, когда американцы такую клюкву развешивали про нас. И вот эти журналисты тоже в свое время, наверное, насмотрелись этих фильмов и, когда писали эту статью, сами хохотали», - предположил Коновалов.

Автор статьи, журналист Юлиан Репке, уже неоднократно был замечен в написании подобного рода пасквилей. На его счету не один десяток антироссийских статей: о неких атаках российских дронов, о российских шпионах, о том, что сделки по продаже С-400 Турции, оказывается, не было. И каждый раз выдумки Репке опровергали, приводили железобетонные аргументы, что все его статьи - откровенная клевета, но в ответ не получали от него никаких извинений.

Западная пресса в последнее время вообще «в ударе». Но если Bild занимается просто мифотворчеством, хоть и весьма кощунственным, то другое немецкое издание, Deutsche Welle, не брезгует и откровенным экстремизмом.

На неделе в Госдуме решали, что делать и как реагировать на твит медиахолдинга «Москва, выходи!», который был опубликован в соцсети во время несанкционированного митинга 27 июля. По мнению экспертов, это открытый призыв к нарушению закона и вмешательство во внутренние дела России. Кроме того, в некоторых статьях Deutsche Welle были обнаружены и экстремистские высказывания. Теперь издание привлекут к административной ответственности и внесут в реестр иностранных агентов. Ну и самое главное, предстоит решить, продлевать ли Deutsche Welle аккредитацию в России.