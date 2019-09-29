В управляющей компании объяснили появление тока в трубах воронежской многоэтажки

Электрический ток, который пошел по батареям жильцов многоэтажного дома в Воронеже, предположительно, мог возникнуть по вине собственников одной из квартир. С таким заявлением выступил директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов.

Он отметил, что жители в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии могли произвести заземление на отопительный прибор.

«Соответственно, разряд в таком случае может идти в соседние жилые помещения. Сети этого дома не рассчитаны на большое число электроприборов, которые люди стали использовать с наступлением холодов. Нагрузка идет колоссальная, сети не выдерживают», - подчеркнул Фурсов.

По его словам, в данной ситуации может спасти полная замена коммуникаций под современные типовые нагрузки, однако это возможно только в рамках капремонта.

Фурсов добавил, что в настоящее время продолжаются обходы квартир для поиска возможного источника подключения тока на внутридомовую сеть теплоснабжения. Эвакуированные ранее жильцы дома уже вернулись в жилые помещения. Газ пока еще отключен, в связи с чем угрозы минимизированы, отметил он.

В свою очередь, руководитель управления ЖКХ администрации города Воронежа Дмитрий Соломаха добавил, что проверка общедомовых сетей в подвале была проведена в полном объеме.

«Сейчас обследуется проводка квартир. Газовые службы на дом прибудут завтра. Будет проведена проверка газового оборудования и рассмотрена возможность подачи газа на данный дом. Вопрос остается на полном контроле до устранения всех замечаний», - отметил он.

В воскресенье, 29 сентября, жильцы многоэтажного жилого дома в Воронеже были эвакуированы по причине того, что по батареям в их квартирах пошел электрический ток. Инцидент произошел на улице Хользунова.

Пострадавших в результате происшествия нет. По словам жильцов, первые признаки неисправности стали проявляться еще в начале сентября. В некоторых квартирах нагревались предметы, лежащие на отключенных батареях, а отдельные металлические пластины даже возгорались.