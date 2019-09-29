Эксперт-экономист объяснил суть нововведения с электронным СНИЛС

Эксперт-экономист Никита Кричевский объяснил «Звезде», в чем заключается нововведение о форме предоставления свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Он заявил, что на самом деле перемен не произойдет практически никаких.

«СНИЛС не примут у тех, у кого он на бумаге, а у кого он в виде карточки, все остается так, как и было», - объяснил Кричевский.

По его словам, целью введения новых правил обращения с привычными документами стал постепенный переход к цифровому документообороту.

«Конечно, это облегчит жизнь людей», - заявил Кричевский.

Напомним, ранее стало известно, что электронный документ-аналог СНИЛС будет формироваться автоматически на основании сведений, хранящихся на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица, и будет содержать те же сведения, что и бумажный. При этом, выданные до 1 апреля бумажные страховые свидетельства остаются в силе.