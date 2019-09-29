Сотни французов пришли на церемонию прощания с Жаком Шираком

Сотни французов пришли 29 сентября к парижскому Дому Инвалидов, чтобы проститься с бывшим лидером страны Жаком Шираком. Множество из них находятся там с раннего утра, но люди продолжают подходить, и толпа только растет.

В понедельник состоится панихида по умершему. Ожидается, что в ней примут участие не менее 30 мировых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Жак Ширак умер утром 26 сентября - его не стало на 87-м году жизни. Он возглавлял Францию на протяжении 12 лет - с 1995 по 2007 год - и был единственным политиком в истории страны, дважды становившимся премьер-министром (1974 и 1986 годы).