Маск показал прототип корабля для колонизации Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал прототип многоразового космического корабля, который сможет перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну.

Известно, что космический аппарат получил название Starship: в длину он достигает 50 метров, а его масса составляет почти 120 тонн без учета топлива и груза. Маск отметил, что корабль может перевозить до 100 человек, и не исключил, что Starship станет основой для колонизации Марса и Луны.

«Космический корабль станет самой мощной ракетой за всю историю, способной перевозить людей до Луны, Марсы и дальше», - отметил основатель SpaceX.

По словам Маска, первый полет корабля состоится уже в ближайшие два месяца: ожидается, что он поднимется на высоту почти в 20 километров, после Starship вернется на Землю.

«Это звучит как безумие, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту менее чем за шесть месяцев», - заявил он.

После всех испытаний корабль сможет проводить на орбите до двух месяцев, отметил Маск. В SpaceX подчеркнули, что Starship является «самой мощной ракетой в истории». Презентация была опубликована в Twitter.

Starship - вторая ступень многоразовой космической транспортной системы BFR, создаваемой SpaceX. Она получит шесть двигателей Raptor.