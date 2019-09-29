В жилом доме в Воронеже по батареям пустили электрический ток

Жильцов многоэтажного жилого дома в Воронеже эвакуировали из-за того, что по батареям в их квартирах пошел электрический ток. Инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября.

В доме по улице Хользунова произошло возгорание. Для обеспечения безопасности прибывшим на место экстренным службам пришлось полностью обесточить подъезд и отключить газ. Пострадавших при инциденте нет, 115 жильцов дома направлены во временный пункт обогрева. Об этом сообщают сами жильцы в социальных сетях.

По их словам, первые признаки неисправности стали проявляться еще в начале сентября. В некоторых квартирах нагревались предметы, лежащие на отключенных батареях, а отдельные металлические пластины даже возгорались. Напряжение регулярно падало, что вызывало большие проблемы с пользованием электроприборов. Точная причина произошедшего неизвестна, на месте работают коммунальные службы, пожарные и правоохранители.