Режиссер сериала «Счастливы вместе» отреагировал на сообщения о задержании Бочкаревой

Режиссер сериала «Счастливы вместе», одну из главных ролей в котором исполнила актриса Наталья Бочкарева, прокомментировал сообщения о ее задержании с наркотиками, появившиеся накануне в СМИ.

Георгий Дронов, также известный ролями в отечественных сериалах, заявил, что не представляет актрису в подобной ситуации. Режиссер отказывается верить, что у Бочкаревой могло оказаться наркотическое средство.

«Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу», - цитирует портал «Подъем» Дронова.

Напомним, 28 сентября в СМИ появилась информация о задержании в Москве женщины 1980 года рождения, похожей на актрису Наталью Бочкареву, у которой при себе было наркотическое средство. Артистка сразу же опровергла свою причастность к ситуации.