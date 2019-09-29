Полосатый праздник: во Владивостоке тысячи человек вышли на шествие в честь Дня тигра

Традиционное шествие, посвященное празднованию Дня тигра, состоялось во Владивостоке. В воскресенье, 29 сентября, тысячи человек в оранжево-черных костюмах выстроились в колонну. Шествие в этом году проходит уже в 18-й раз.

Маршрут пролегал от Покровского парка, в связи с чем в центре Владивостока было ограничено движение транспорта. Торжество привлекает внимание к проблеме исчезновения редкой полосатой кошки.

На главной сцене состоялась церемония вручения техники и передачи объектов инфраструктуры, созданных центром «Амурский тигр».

Для жителей и гостей Владивостока на центральной площади был организован праздничный концерт, а для юных зрителей организовали отдельную программу с конкурсами и мастер-классами.

Праздничные мероприятия во Владивостоке завершатся концертом, на котором выступят «СерьГа» и Uma2rman.