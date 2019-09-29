Подросток в Дагестане организовал убийство отца

В Дагестане троих подростков обвиняют в убийстве 55-летнего мужчины. Он приходился отцом одному из злоумышленников.

По мнению следователей, мотивом преступления стало то, что мужчина злоупотреблял спиртным и часто ругал своего 16-летнего сына. Последний задумал убить его и подговорил на преступление двух своих знакомых 17 и 18 лет.

Нападение произошло 22 сентября в доме убитого в Махачкале. Парни нанесли несколько ударов металлической трубой по голове мужчины. От полученных травм он скончался на месте. После подростки погрузили тело в грузовой автомобиль, отвезли его в лес и там оставили.

Все трое обвиняемых заключены под стражу, сообщает следственное управление СКР по республике Дагестан. Максимальным наказанием по инкриминируемой им части 2 статьи 105 УК РФ является пожизненное заключение.